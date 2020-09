Apple One pourra gérer deux identifiants Apple différents

Le bundle de services Apple One, qui a été présenté par Apple cette semaine et qui sera lancé cet automne, permettra d'accéder à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade ainsi qu'à du stockage sur iCloud pour un tarif préférentiel. L'offre individuelle avec 50 Go de stockage sur iCloud, à 14,95 € par mois, permettra ainsi d'économiser 6 € par rapport au tarif des quatre abonnements au détail. Cette offre suscite l'intérêt, mais un certain nombre d'utilisateurs se sont posé une question pertinente : cette offre fonctionnera-t-elle pour les utilisateurs abonnés aux différents services... avec deux identifiants Apple différents ?À l'origine, les comptes de l'iTunes Store et de l'identifiant Apple à proprement parler étaient séparés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais beaucoup d'utilisateurs se retrouvent ainsi avec des comptes différents pour Apple Music et iCloud, sans possibilité de les fusionner. Chris Espinosa, employé d'Apple de la première heure (le huitième pour être précis), a confirmé sur Twitter qu'Apple One prendrait bien en compte cette particularité et qu'il sera bien possible d'utiliser le bundle avec deux identifiants. Il n'a pas précisé comment, mais voilà donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs concernés !