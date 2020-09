Apple accélèrerait l'adoption du mini-LED en 2021

Apple profiterait de la concurrence accrue entre les fabricants de dalles mini-LED pour accélérer l'adoption de cette technologie au sein de sa gamme. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, relayé par MacRumors , le taïwanais Epistar était initialement pressenti pour être l'unique fournisseur d'Apple pour ses premiers produits intégrant un écran mini-LED en 2021. Finalement, le chinois Sanan Optoelectronics aurait plusieurs mois d'avance sur le développement de la technologie et serait prêt à fournir Apple dès 2021. Cela ferait bien sûr les affaires d'Apple, qui pourrait mieux négocier ses contrats d'approvisionnement (le prix unitaire pourrait ainsi passer de 75-85 dollars à 45 dollars).Résultat, Apple reverrait ses ambitions à la hausse quant à l'adoption de dalles mini-LED au sein de sa gamme l'année prochaine. Selon Ming-Chi Kuo, cette technologie équiperait environ 30-40% des iPad et 20-30% des MacBook vendus l'année prochaine, contre 10-20% pour les estimations précédentes. Les produits concernés seraient nombreux : l'iPad Pro pourrait basculer en premier au printemps prochain, suivi par le MacBook Pro et l'iMac Pro. Ming-Chi Kuo évoque également l'iPad mini, qui pourrait grandement monter en gamme en adoptant un design bord-à-bord similaire à celui de l'iPad Air 4, et plus étrangement l'iPad 10,2" d'entrée de gamme.La technologie mini-LED est déjà utilisée par Apple sur son écran Pro Display XDR. Elle reprend certains avantages de la technologie OLED, comme les fameux noirs absolus, mais sans ses désavantages comme le phénomène de rémanence. Elle permet également d'obtenir des écrans plus fins et de réaliser des économies d'énergie. Notez que la technologie mini-LED désigne le système de rétroéclairage, qui est basé sur une multitude de zones pouvant être désactivées : l'écran lui-même est toujours de technologie LCD.