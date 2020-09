La puce Apple U1 pour le casque audio d'Apple ?

Le casque audio d'Apple serait équipé de la puce Apple U1, affirme le leaker @l0vetodream qui a souvent de bonnes sources. Après une première intégration sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro l'année dernière, cette puce dédiée à la géolocalisation a été intégrée à l'Apple Watch Series 6 cette année. Utilisant l'Ultra Wideband (UWB), une technologie de géolocalisation radio, la puce Apple U1 permet de localiser d'autres appareils de manière extrêmement précise, de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Le casque audio devrait donc pouvoir apparaître au sein de l'application Localiser d'Apple, et il devrait également être mis à contribution pour détecter d'autres appareils équipés de la puce Apple U1 à proximité.

(lire : La photo du casque audio d'Apple en fuite ?)

Selon @l0vetodream ainsi que d'autres rumeurs émanant de différentes sources ces derniers mois, Apple compterait intégrer cette fameuse puce Apple U1 à de nombreux produits. Avec les AirTags, dont la présentation aurait lieu dès la fin de cette année 2020 , Apple déploierait cette technologie à grande échelle avec des petits traqueurs permettant de repérer des objets perdus partout sur la planète. La puce Apple U1 agirait alors en tant que "pont" entre les différents appareils d'Apple et permettrait de créer un réseau mondial alternatif , les appareils étant équipés d'une connexion cellulaire ou Wi-Fi pouvant communiquer à leur propriétaire la géolocalisation des appareils à proximité en étant dépourvus. Plus le nombre de produits équipés de la puce Apple U1 sera nombreux, plus ce réseau sera maillé, précis et efficace.Le casque audio d'Apple, qui pourrait prendre le nom d'AirPods Studio, s'est peut-être dévoilé avec quelques semaines d'avance dans une photo volée ainsi que des rendus 3D publiés la semaine dernière. Selon @l0vetodream, la puce Apple U1 pourrait lui donner une fonctionnalité inédite : reconnaître le sens dans lequel il est porté pour inverser la stéréo automatiquement. Il n'y aurait ainsi pas de mauvais sens pour porter ce casque. Si le casque audio d'Apple est présenté en même temps que l'iPhone 12 (et des AirTags), l'annonce devrait avoir lieu dans le courant du mois d'octobre.