Apple TV+ obtient son premier Emmy Award pour The Morning Show

Apple avait reçu 18 nominations aux Emmy Awards pour les premières séries télévisées d'Apple TV+. Il faudra se contenter d'une seule récompense et elle concerne, série phare du lancement du service de streaming d'Apple. C'est Billy Crudup qui a raflé la statuette pour le meilleur second rôle dans une série dramatique. Il incarne Cory Ellison, un des ambitieux responsables de l'émission matinale. Également nommés, Steve Carell, Jennifer Aniston, Mark Duplass et Martin Short sont repartis bredouilles.Peu de séries d'Apple étaient éligibles à cette cérémonie des Emmy Awards 2020, qui a enregistré un triomphe pour HBO et Netflix qui ont respectivement raflé 30 et 21 récompenses. Le catalogue d'Apple TV+ s'étoffant petit à petit, les espoirs de trophées seront plus importants l'année prochaine.