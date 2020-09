Près d'une semaine après la présentation de l'Apple Watch Series 6 , les délais de certains modèles explosent sur l'Apple Store . Si certaines montres peuvent être livrées après une dizaine de jours d'attente, d'autres références demandent beaucoup plus de patience avec des délais qui courent jusqu'à la fin du mois d'octobre ! Ce sont principalement les modèles de 44 mm qui sont concernés, les modèles de 40 mm équivalents affichant souvent des délais plus raisonnables. Du côté de l'Apple Watch SE, les délais peuvent également filer jusqu'à la deuxième quinzaine du mois d'octobre sur certaines références. Pour la majorité des modèles, il y a deux à trois semaines d'attente.Si vous avez un peu de chance, il est parfois possible de trouver un modèle en disponibilité immédiate dans un Apple Store physique. Notez que l'Apple Watch Series 6 est déjà arrivée chez les revendeurs officiels, avec des stocks différents et donc la possibilité de bénéficier de temps d'attente réduits : vous pouvez retrouver les principaux modèles (sans possibilité de personnalisation du bracelet) sur notre comparateur de prix