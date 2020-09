L'iPhone 12 de 5,4'' prendrait bien le nom d'iPhone 12 mini

La petite version de l'iPhone 12, avec son écran d'une diagonale de 5,4", prendrait bien le nom d'iPhone 12 mini. C'est le leaker @L0vetodream , souvent bien informé (mais aussi capable de se tromper ), qui donne cette information. La gamme serait ainsi composée de la manière suivante : l'iPhone 12 mini (5,4") et l'iPhone 12 (6,1") pour succéder à l'iPhone 11 (6,1"), et l'iPhone 12 Pro (6,1") et l'iPhone 12 Pro Max (6,7") pour remplacer l'iPhone 11 Pro (5,8") et l'iPhone 11 Pro Max (6,5"). Cette indiscrétion va dans le sens des informations de l'accessoiriste ESR qui tablait sur les mêmes noms il y a deux semaines.

Concept par the Hacker 34

Pour ce qui est de la présentation, l'absence d'iPhone à la conférence de rentrée d'Apple la semaine dernière n'était pas une surprise : Apple avait déjà prévenu que la mise au point de sa nouvelle gamme de smartphones avait pris du retard . Il ne faudrait cependant pas attendre bien longtemps avant de découvrir ces nouveaux modèles : la prochaine conférence d'Apple se tiendrait durant le mois d'octobre