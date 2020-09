Peu de nouveaux emojis pour Apple en 2021

C'est devenu une tradition : chaque automne, Apple profite d'une mise à jour intermédiaire d'iOS et de ses différents systèmes pour ajouter la prise en charge d'une nouvelle série d'emojis. Cette année ne dérogera pas à la règle, et Apple a déjà offert un aperçu des visuels qui feront leur apparition en octobre ou en novembre. L'année prochaine, la fournée ne sera pas aussi fournie que d'habitude à cause de l'épidémie de coronavirus qui a retardé les travaux du consortium Unicode : il y aura six mois de retard pour la version 14 du standard Unicode et le lancement ne se fera qu'au printemps 2022.En attendant, le consortium Unicode a tout de même planché sur quelques nouveautés et la version 13.1 du standard vient d'être annoncée . Les nouveaux visuels, déclinés à la sauce Apple par Emojipedia , sont très peu nombreux et tournent beaucoup autour du coeur avec de multiples variations d'un même visuel montrant des couples.Alors que la fournée de 2020 sera disponible dans les prochaines semaines, cette nouvelle série de visuels va être soumise aux différents éditeurs de logiciels qui vont les adapter avant de les intégrer au sein de leurs systèmes. Le lancement des emojis présentés aujourd'hui est prévu pour 2021, sans doute à l'automne comme d'habitude.