L'Apple Watch Series 6 démontée par iFixit

Quelques jours après la sortie officielle de l'Apple Watch Series 6, qui a été présentée la semaine dernière iFixit s'est adonné à son activité favorite : désosser complètement la nouvelle montre connectée d'Apple. On y apprend par exemple que la batterie des modèles 44 mm est de 1,17 Wh, comme un dépôt d'Apple nous l'avait soufflé dès le mois d'août, alors que les modèles 40 mm intègrent une batterie de 1,024 Wh. Par rapport aux précédents modèles, cela représente une hausse respective de 3,5% et 8,5%. Les connecteurs de l'écran ont été simplifiés, et le composant permettant la prise en charge de Force Touch a été retiré. Enfin, le Taptic Engine a pris un peu d'embonpoint par rapport à la génération précédente.iFixit se félicite des progrès accomplis, notamment au niveau des connecteurs de l'écran et de Force Touch, qui facilitent le démontage de cette nouvelle génération d'Apple Watch. En revanche, certains câbles sont directement soudés à la puce Apple S6, le cerveau tout-en-un de l'Apple Watch qui est impossible à démonter et donc à réparer par le commun des mortels. Cette nouvelle Apple Watch écope d'une note de réparabilité de 6 sur 10.