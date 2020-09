Apple Watch : choisissez bien la taille de votre bracelet Boucle unique

Avec l'Apple Watch Series 6, qui a été présentée par Apple la semaine dernière, Apple a inauguré un nouveau type de bracelet, dit à boucle unique. Il en existe deux modèles, en silicone ou en tissu tressé. Ces bracelets, comme leur nom l'indique, sont d'un seul tenant : il n'y a ni fermoir ni attache. Pour qu'ils puissent correspondre à tous les poignets, Apple les a donc décliné en neuf tailles différentes.Comment choisir la taille qui vous correspond ? Sur son site web , Apple propose un petit outil à imprimer sur une feuille A4, qu'il suffit de découper et d'enrouler autour de son poignet pour obtenir sa taille idéale. Acheter une Apple Watch nécessiterait donc une imprimante ? Pas forcément : Apple propose également de tester les différentes tailles directement dans ses boutiques. Seulement, la situation sanitaire actuelle complique les choses, notamment avec la nécessité de prendre rendez-vous Il est en tout cas fortement conseillé de tout faire pour choisir la bonne taille du premier coup. Certains utilisateurs ayant choisi au pifomètre le regrettent depuis : si la taille ne convient pas, Apple demande le retour du colis complet, Apple Watch incluse — pas question de n'échanger que le bracelet (certains utilisateurs auraient obtenu cette faveur, mais uniquement en boutique). Or, les délais d'un bon nombre de modèles l'Apple Watch se sont entre temps envolés sur l'Apple Store ...Choisir la bonne taille de bracelet est d'autant plus importante qu'une bonne tenue de la montre est indispensable pour le fonctionnement de la mesure du taux d'oxygène, qui peut dérailler si les capteurs à l'arrière de la montre ne sont pas correctement plaqués contre le bras. Sur Twitter, les utilisateurs préviennent : si vous hésitez entre deux tailles, choisissez préférablement la plus serrée.