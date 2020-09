iOS 14 : Gmail peut devenir client de messagerie par défaut

Avec iOS 14, Apple donne enfin la possibilité aux utilisateurs de modifier l'application qui sera utilisée par défaut en tant que navigateur ou client de messagerie. N'importe quelle application n'est pas éligible au statut lui permettant de remplacer Safari ou Mail : pour éviter les tentatives d'arnaque, la liste des apps pouvant être utilisées par défaut est ainsi étroitement contrôlée par Apple et mise à jour au compte-gouttes. Quelques jours après Outlook de Microsoft, c'est Gmail qui reçoit aujourd'hui une promotion en pouvant devenir client de messagerie par défaut à la place de l'application Mail d'Apple.Pour configurer un nouveau client de messagerie par défaut, rien de plus simple : rendez-vous dans l'application Réglages, puis sélectionnez l'application concernée. Cliquez ensuite surpuis sélectionnez votre client mail préféré. Attention, il y a actuellement un bug pour les applications tierces par défaut qui sont remplacées par Safari et Mail à chaque redémarrage de l'iPhone ou de l'iPad. Un correctif sera certainement déployé par Apple dans les prochaines semaines.