Orange et Sosh proposent enfin l'eSIM en ligne

Cela fait plus d'un an qu'Orange et Sosh proposent la prise en charge de l'eSIM de l'iPhone, mais il était jusqu'ici impossible d'opter pour cette carte SIM dématérialisée au moment de la commande. Il était en effet obligatoire d'opter préalablement pour une carte SIM physique puis de demander la bascule sur l'eSIM, ce qui présentait le désavantage, outre les démarches inutiles, d'être facturé deux fois 10 €.À titre expérimental, Orange avait donné cet été la possibilité de passer directement à l'eSIM lors d'une commande passée dans une de ses boutiques physiques, tout en promettant que l'eSIM serait prochainement lancée sur sa boutique en ligne. C'est désormais le cas : chez Orange comme chez Sosh , il est maintenant possible d'opter pour l'eSIM au moment de la commande. L'eSIM est facturée 10 € et est envoyée par e-mail.Voilà donc une bonne nouvelle si vous comptez utiliser deux lignes téléphoniques sur votre iPhone, ou si vous comptez garder l'emplacement pour carte SIM libre pour vos voyages à l'étranger. Rappelons que l'eSIM n'est disponible que sur les smartphones d'Apple les plus récents : l'iPhone XR, XS, 11, 11 Pro et SE de 2020. Tous les futurs modèles, dont l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, la prendront bien sûr en charge.