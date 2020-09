Keynote, Numbers et Pages mis à jour pour iOS et iPadOS 14

Pages 10.2

• Sélectionnez l’un des nouveaux modèles de rapport pour partir sur de solides bases.

• Améliorez vos documents grâce à une vaste gamme de nouvelles figures modifiables.

• Trouvez facilement des photos et vidéos à l’aide du sélecteur d’image repensé, désormais doté de nouvelles fonctions de recherche et de zoom. Requiert iOS 14 ou iPadOS 14.



Keynote 10.2

• Utilisez le nouveau mode Contour pour vous focaliser sur la structure et l’enchaînement de votre contenu et éviter toute distraction.

• Lisez des vidéos YouTube et Vimeo directement depuis vos présentations.

• Exportez vos films dans un large éventail de formats et de fréquences d’images.

• Faites glisser un objet tout en maintenant la touche Option enfoncée pour le dupliquer.

• Trouvez facilement des photos et vidéos à l’aide du sélecteur d’image repensé, désormais doté de nouvelles fonctions de recherche et de zoom. Requiert iOS 14 ou iPadOS 14.

• Améliorez vos présentations grâce à une vaste gamme de nouvelles figures modifiables.



Numbers 10.2

• Utilisez le nouveau mode Lecture pour parcourir et agrandir le contenu de vos feuilles de calcul sans risquer de les modifier.

• Lisez des vidéos YouTube et Vimeo directement depuis vos feuilles de calcul.

• Ajoutez facilement des titres et des sous-titres aux images, vidéos, figures et autres objets.

• De nouvelles fonctions, parmi lesquelles XRECHERCHE, XEQUIV et EXP.REG, vous permettent d’effectuer des correspondances entre expressions, manipuler du texte et créer des formules souples.

Une semaine après la sortie d'iOS 14 et d'iPadOS 14 , une importante mise à jour des logiciels Keynote, Pages et Numbers a été déployé pour l'iPhone et l'iPad. Cette mise à jour apporte la compatibilité avec la fonctionnalité « Griffonner » d'iPadOS 14, qui permet d'utiliser l'Apple Pencil pour écrire dans des champs de texte, le texte manuscrit étant alors interprété par l'iPad et transformé en texte dactylographié. Cette fonctionnalité n'est cependant disponible qu'en anglais et chinois et il faut utiliser un clavier anglais pour pouvoir en profiter en France.Plusieurs autres nouveautés sont disponibles avec cette nouvelle fournée de mises à jour. Voici les notes de version :Comme d'habitude, vous trouverez ces nouvelles versions dans les mises à jour de l'App Store sur iOS et iPadOS (App Store > votre compte > Mises à jour disponibles).