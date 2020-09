Huitième version bêta pour macOS 11.0 Big Sur

À peine cinq jours après la précédente version , Apple a mis à disposition des développeurs la huitième version bêta de macOS 11.0 Big Sur hier soir. On ne repère pas de nouveautés spécifiques dans cette nouvelle mouture de travail, qui continue à s'attacher à corriger les bugs de jeunesse de cette importante mise à jour du système d'exploitation du Mac. macOS 11 apporte en effet de nombreux changements , notamment graphiques, ce qui a causé de tout aussi importants problèmes de stabilité dans les premières versions bêtas au début de l'été.Alors qu'iOS 14 est déjà sorti , macOS 11.0 Big Sur prend son temps et ce n'est pas une mauvaise chose. On est d'ailleurs encore loin du record du nombre de versions bêtas, détenu par macOS 10.14 Mojave il y a deux ans avec pas moins de onze versions. Apple n'a pas donné de date précise pour la sortie de cette future mise à jour, se contentant de promettre une version finale pour l'automne.