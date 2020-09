La conférence de présentation de l'iPhone 12 prévue le 13 octobre ?

Apple n'a pas profité de sa traditionnelle conférence de rentrée de septembre pour présenter l'iPhone 12. C'est inhabituel mais pas surprenant : la crise sanitaire du COVID-19 a entrainé de nombreux retards dans le développement de la nouvelle gamme, et Apple avait déjà prévenu que sa nouvelle gamme de smartphones aurait du retard sur le calendrier habituel. Maintenant que la conférence de rentrée est passée, tout le monde se demande naturellement quand la présentation de l'iPhone 12 aura lieu. Selon les sources d'Apple Insider , cela pourrait être pour le mardi 13 octobre. Les précommandes seraient alors lancées le vendredi 16 octobre pour une sortie effective qui devrait logiquement avoir lieu une semaine plus tard, le vendredi 23 octobre.

Tim Cook lors de la conférence de septembre 2020

Cette rumeur survient alors que le PDG de l'opérateur britannique British Telecom, Marc Allera, a hier affirmé dans une vidéo interne que. Apple parvient à garder de nombreux secrets sur ses produits, et cela jusqu'à la dernière seconde, mais il est impossible de ne pas avertir les opérateurs téléphoniques de l'arrivée de sa nouvelle gamme de smartphones avec au moins quelques semaines d'avance.Cette année, Apple ne devrait pas présenter trois mais quatre nouveaux modèles d'iPhone. L'iPhone 11 devrait en effet avoir deux successeurs : l'iPhone 12 mini avec une petite diagonale de 5,4" et l'iPhone 12 avec une diagonale de 6,1" comme aujourd'hui. Pour remplacer l'iPhone 11 Pro (5,8") et l'iPhone 11 Pro Max (6,5"), Apple reverrait ses diagonales à la hausse avec un iPhone 12 Pro de 6,1" et un iPhone 12 Pro Max de 6,7". Les quatre modèles devraient être dotés d'un modem 5G (la compatibilité mmWave étant vraisemblablement en option ou réservée à certains pays) et d'un écran OLED, mais pas de la technologie ProMotion . La taille de l'encoche devrait rester identique, sauf peut-être pour le petit modèle . Apple devrait bien sûr profiter de l'occasion pour améliorer plusieurs postes, comme le processeur (puce Apple A14) et les appareils photos (les modèles Pro devant notamment accueillir un scanner LiDAR). Enfin, un nouveau design avec un châssis aux bords plats serait de la partie.