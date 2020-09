L'iPad Pro mini-LED attendu au printemps 2021

L'iPad Pro de 2020, dévoilé par Apple en mars dernier , était encore trop jeune pour recevoir une mise à jour cet automne. Il s'est donc laissé quelque peu rattraper par l'iPad Air sur certains points. Apple a en effet repensé son iPad Air en septembre avec un design qui se rapproche beaucoup de l'iPad Pro et une puce Apple A14 plus puissante que la puce Apple A12Z des modèles plus haut de gamme.Histoire de reprendre une longueur d'avance, il paraît évident qu'Apple intégrera la puce Apple A14X, dérivé plus puissant de l'Apple A14, dans l'iPad Pro à moyen terme. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , dont les sources sont généralement excellentes, cela serait pour le début d'année 2021. L'iPad Pro serait alors le premier d'une série de six produits à adopter un écran mini-LED. Très attendue, cette technologie de rétroéclairage par zones permet d'obtenir des noirs absolus, des luminosités accrues et des couleurs plus riches, le tout en réalisant des économies d'énergies... mais pas des économies tout court, les dalles étant plus onéreuses à fabriquer. C'est pourquoi l'iPad Pro, tablette la plus haut de gamme d'Apple, serait la première à en bénéficier.L'adoption de la puce Apple A14X et d'un écran mini-LED ne devraient pas être les seules nouveautés de la prochaine génération d'iPad Pro. En toute logique, une troisième évolution majeure devrait faire son apparition sur les modèles cellulaires : un modem 5G, comme sur l'iPhone 12 attendu cet automne. D'autres petites améliorations ne sont pas à exclure, mais elles restent inconnues pour le moment.En attendant l'arrivée de l'iPad Pro de 2021 qui est encore relativement lointaine, les modèles actuels commencent à bénéficier d'offre promotionnelles chez les revendeurs. Ce sont principalement les modèles richement dotés en stockage qui sont concernés, mais il y a tout de même la possibilité de bénéficier de petits rabais sur de nombreuses références. Vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une remise de 5% sur tous les modèles d'iPad Pro par le biais de l'Apple Store éducation . Et jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus, vous pouvez en bonus récupérer une paire d'AirPods 2 gratuite dans le cadre de l'opération Back to School d'Apple ( en savoir plus ).