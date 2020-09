Apple supprime le chargeur de toutes les Apple Watch

Avec l'Apple Watch Series 6, qui a été présentée la semaine dernière , Apple a pris une mesure radicale : retirer le chargeur du coffret de ses montres connectées. Toutes ? Non : les modèles les plus haut de gamme, en titane ou avec bracelet Hermès, ont résisté à cette mesure et ont conservé leur chargeur... pendant une semaine : Apple vient de mettre à jour l'Apple Store pour retirer cet accessoire de l'intégralité des modèles. Cette maladresse est donc corrigée : il n'y a désormais plus aucune référence d'Apple Watch qui soit livrée avec un chargeur. Les modèles haut de gamme gardent une petite particularité : embarquer un bracelet Sport supplémentaire.Apple a justifié son choix de retirer le chargeur de la boîte de l'Apple Watch par des raisons écologiques : beaucoup d'utilisateurs disposent déjà d'un certain nombre de chargeurs et n'ont pas besoin d'un énième adaptateur secteur qui dormira au fond du tiroir. Il se pose maintenant la question de l'iPhone : Apple va-t-elle oser prendre la même mesure avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, dont la présentation est attendue pour le mois d'octobre De nombreuses rumeurs sont allées dans ce sens...