Apple Watch : les bracelets Boucle unique peuvent s'agrandir avec le temps

Les bracelets Boucle unique lancés par Apple la semaine dernière pour accompagner l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE ont la particularité de n'intégrer ni fermoir ni attache : ils sont donc déclinés en neuf tailles différentes pour correspondre au mieux à toutes les tailles de poignets. Apple avait déjà mis en place un guide et un outil à découper pour permettre aux utilisateurs de déterminer leur taille de bracelet idéale. Apple a aujourd'hui mis à jour son guide pour apporter quelques précisions et inviter l'utilisateur à choisir la taille la plus petite s'il hésite entre deux choix. Dans une fiche de support , Apple indique également que les bracelets Boucle unique, qui sont assez élastiques pour pouvoir s'enfiler facilement, peuvent s'agrandir avec le temps.Beaucoup de clients de la première heure ont vraisemblablement fait l'erreur de choisir un bracelet trop grand, avec la conséquence de devoir renvoyer l'intégralité de la commande à Apple pour procéder à un échange. Selon Jon Prosser, Apple aurait rapidement changé sa politique à ce sujet et il serait désormais possible de ne renvoyer que le bracelet après avoir passé un coup de fil à l'assistance d'Apple. Dans le cas où il s'agirait d'un premier achat d'Apple Watch, Apple offrirait même un bracelet Sport classique couleur bleu surf ou cactus, en complément du remplacement du bracelet Boucle unique, pour se faire pardonner de ce lancement un peu chaotique.