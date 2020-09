Le câble Lightning tressé d'Apple à nouveau en fuite

Le câble Lightning vers USB-C tressé blanc d'Apple se montre à nouveau en images. Cette fois, c'est Mr·white, @laobaiTD sur Twitter, qui nous partage de nouvelles photos de ce câble qui accompagnerait l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro qui sont attendus cet automne . Avec du tissu tressé au lieu du silicone habituel, ce modèle devrait être plus durable tout en offrant un rendu un peu plus haut de gamme. Il s'était déjà montré deux reprises en juillet dernier. Apple n'a jamais proposé de câble Lightning tressé avec l'iPhone ou l'iPad, mais il existe bien une édition noire... pour accompagner le clavier du Mac Pro de 2019.C'est dans le courant du mois d'octobre, avec quelques semaines de retard sur le calendrier habituel, qu'Apple devrait présenter puis commercialiser sa nouvelle gamme de smartphones. Selon de nombreuses rumeurs, Apple devrait effectivement fournir un nouveau câble Lightning... mais il est possible que le chargeur soit retiré de la boîte, comme pour l'Apple Watch . Il a également été question du retrait des écouteurs , mais cela ne devrait quoi qu'il en soit pas concerner l'Union européenne où la fourniture d'un kit mains-libres est obligatoire.