Le retour de Touch ID sur l'iPhone en 2021 ?

En décembre dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo a jeté un pavé dans la marre : Apple préparerait pour 2021 un modèle d'iPhone qui serait dépourvu de la reconnaissance faciale de Face ID et qui intégrerait la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID sur le bouton d'allumage du téléphone. À l'époque, la rumeur a été accueillie fraîchement. Puis Apple a présenté l'iPad Air 4 , qui intègre précisément Touch ID sur son bouton d'allumage. Cette piste semble soudainement de plus en plus crédible, d'autant plus avec l'usage généralisé du masque qui sabote le bon fonctionnement de la reconnaissance faciale.

Touch ID sur le bouton d'allumage de l'iPad Air 4

Aujourd'hui, c'est le Commercial Times qui en remet une couche : oui, le retour de Touch ID serait bien au programme l'année prochaine au sein d'un « iPhone SE Plus » qui serait équipé de la puce Apple A14 et d'un modem 4G (et pas 5G). Avec un écran LCD alors que l'iPhone 12 devrait être doté d'un écran OLED, ce nouveau modèle permettrait de faire des économies et proposer un nouveau tarif intermédiaire entre l'iPhone SE et l'iPhone 12, un peu comme l'iPhone XR aujourd'hui.

L'iPhone 11

Si Apple suit avec ce futur modèle un rythme décalé comme avec l'iPhone SE, il pourrait être dévoilé au printemps prochain. Reste une question, à laquelle personne ne semble avoir la réponse pour le moment : Apple pourrait-elle également prévoir le retour de Touch ID sur ses modèles haut de gamme à l'automne 2021 ? Face ID semble là pour rester, mais la mise en place d'un système hybride — déjà breveté par Apple — permettant à l'utilisateur de pouvoir choisir son mode d'identification biométrique pourrait s'avérer utile, voire indispensable dans l'éventualité d'un prolongement de l'usage du masque.