iOS 14.0.1 corrige quelques bugs de jeunesse d'iOS 14

Cette mise à jour apporte des correctifs pour votre iPhone.

• Corrige un problème qui pouvait entraîner la réinitialisation des réglages de navigation et de messagerie par défaut après le redémarrage de votre iPhone.

• Résout un problème qui pouvait empêcher l'affichage des aperçus de l'appareil photo sur l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus.

• Corrige un problème qui pouvait empêcher la connexion de votre iPhone aux réseaux Wi‑Fi.

• Résout un problème qui pouvait empêcher l'envoi d'e-mails avec certains fournisseurs de messagerie.

• Résout un problème qui pouvait empêcher l'affichage des images dans le widget News.

Mise à jour 19:35 :

tvOS 14.0.1 est également disponible avec des correctifs pour l'Apple TV.

Une bonne semaine après la sortie d'iOS 14 , une petite mise à jour vient de sortir pour corriger les bugs de jeunesse de la dernière version majeure du système mobile d'Apple. iOS 14.0.1 est de sortie ce soir, avec la correction du bug causant le retour de Safari et Mail en tant que navigateur et client d'e-mail par défaut suite au redémarrage d'iOS. D'autres correctifs de bugs moins médiatisés sont également de la partie :Comme toujours, vous trouverez cette mise à jour dans l'application Réglages, section "Général" puis "Mise à jour logicielle". Et comme d'habitude, l'arrivée d'une mise à jour est le bon moment pour réaliser une sauvegarde de votre appareil, avant de lancer l'installation bien sûr : vous pouvez déclencher une synchronisation avec votre ordinateur par le biais d'iTunes ou du Finder, ou lancer la sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant).