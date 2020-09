Apple Watch : watchOS 7.0.1 apporte des correctifs

Pour accompagner la sortie d'iOS 14.0.1 , une petite mise à jour est également de sortie pour l'Apple Watch. watchOS 7.0.1 est proposé par Apple ce soir avec, dont un problème pouvant entraîner la désactivation de certaines cartes de paiement dans l'application Wallet.Vous devez comme toujours utiliser l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone pour installer watchOS 7.0.1. Attention, l'Apple Watch et l'iPhone doivent tous les deux être connectés à un réseau Wi-Fi, et l'Apple Watch doit disposer de plus de 50% de batterie et être placée sur son chargeur.