Une coalition se forme contre l'App Store d'Apple

Dans la foulée de l'affaire Epic Games, une coalition s'est montée contre l'App Store d'Apple : la, coalition pour l'équité des apps, vient d'annoncer sa création avec un site web permettant de présenter son objectif au grand public. Dans les membres fondateurs de cette association, on retrouve sans surprise Epic Games et Spotify, mais aussi Deezer, Tile, Blix, Basecamp, Blockchain.com, l'European Publishers Council, le groupe Match, ProtonMail, News Media Europe, Prepear ou encore SkyDemon.Le but de cette coalition est bien sûr de faire évoluer les pratiques d'Apple et la législation encadrant ses activités partout dans le monde. La coalition présente trois problématiques principales : les pratiques anti-concurrentielles favorisant les produits et services d'Apple, la "taxe" de 30% sur la plupart des transactions, et l'impossibilité de télécharger des applications en dehors de l'App Store.Laa mis en place toute une liste de demandes et espère naturellement que d'autres acteurs du marché rejoindront ses rangs pour peser face à Apple et faire évoluer les règles de l'App Store. La liste des fondateurs de la coalition regroupe principalement des entreprises ayant déjà eu à affronter Apple — pour différentes raisons — et sortir de ce cercle sera sans doute un challenge : peu de grosses entreprises présentes sur l'App Store sont prêtes à se déclarer publiquement contre les pratiques d'Apple.