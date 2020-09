Bracelets Boucle unique : Apple facilite les échanges

Les bracelets Boucle unique inaugurés avec l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE la semaine dernière sont difficiles à choisir : il en existe neuf tailles pour correspondre à tous les poignets et les erreurs à la commande sont fréquentes. Apple a bien mis en place un petit outil à imprimer et découper pour faire son choix sans avoir à se rendre en boutique, mais sans initialement préciser qu'il fallait toujours privilégier la taille la plus petite en cas de doute... et que les bracelets pouvaient avoir tendance à s'étirer avec le temps Bref, les erreurs de commande ont été nombreuses et beaucoup d'utilisateurs ont naturellement voulu échanger leur bracelet trop petit ou trop grand contre un modèle mieux adapté à leur poignet. Apple a d'abord demandé aux utilisateurs concernés de renvoyer l'intégralité de leur commande , Apple Watch incluse, ce qui était d'autant plus problématique que certains modèles ont vu leur délai exploser sur l'Apple Store entre temps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui : Apple a confirmé à The Verge être désormais en mesure de n'échanger que le bracelet.Cette petite adaptation logistique ayant été mise en place en urgence, il reste nécessaire d'en faire la demande auprès d'un humain, par téléphone, par chat ou directement en boutique si vous disposez d'un Apple Store physique à proximité.