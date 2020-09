Tiens, des stickers confirment l'iPhone 12 mini

Les noms des prochains smartphones d'Apple ont déjà fait l'objet de nombreuses rumeurs et une nouvelle fuite qui nous est partagée par DuanRui (@duanrui1205) semble bien confirmer les récents bruits de couloir. Il s'agit d'une photo d'auto-collants de transport d'étuis en silicone destinés aux futurs smartphones d'Apple. Le cliché, qui aurait été pris dans un entrepôt d'Apple à Cork en Irlande, nous montre des étuis pour l'iPhone 12 mini (5,4"), pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro (6,1"), et pour l'iPhone 12 Pro Max (6,7"). Ce sont bien ces noms-là qui tournaient dans les rumeurs depuis quelques semaines.DuanRui s'est déjà fait remarquer le mois dernier en publiant avec quelques semaines d'avance le guide d'utilisateur de l'iPad Air 4 qui dévoilait en avant-première l'intégration de Touch ID au bouton d'allumage de la tablette. Bien que cette nouvelle photo ne soit pas de très bonne qualité, tout laisse donc à penser que cette fuite est bien réelle. Les smartphones qui succéderont à l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro devraient être annoncés dans les prochaines semaines ; la date du mardi 13 octobre a été plusieurs fois évoquée pour la tenue de la conférence de présentation, la commercialisation effective étant alors attendue le vendredi 23 octobre. Encore un peu de patience...