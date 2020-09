Facebook Messenger voudrait pouvoir remplacer l'app Messages

Avec iOS 14, Apple offre enfin la possibilité aux utilisateurs qui le souhaitent de changer l'application qui sera utilisée par défaut en tant que navigateur et client de messagerie. Ce changement a donné des idées à Facebook, qui militerait activement auprès d'Apple pour que la possibilité de changer d'application de messagerie instantanée par défaut soit également proposée par Apple., a déclaré Stan Chudnovsky, responsable de l'application Messenger de Facebook, selon The Information Apple a déjà confirmé que la possibilité de remplacer Safari et Mail n'était qu'un début : il faut s'attendre à ce que cette mesure s'étende à d'autres types d'applications, comme celles de cartographie avec Google Maps ou Waze qui sont souvent préférées à Plans d'Apple. Pour la messagerie instantanée en revanche, les demandent de Facebook semblent avoir peu de chances d'aboutir dans l'immédiat : outre l'aspect stratégique des bubulles bleues d'iMessage, une telle mesure nécessiterait de donner la possibilité aux applications tierces de recevoir des SMS, ce qui casserait un certain nombre de fonctionnalités du système (par exemple, le remplissage automatique des codes de sécurité envoyés par message).