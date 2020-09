watchOS 7 fâché avec l'Apple Watch Series 3

De nombreux utilisateurs de l'Apple Watch Series 3 se plaignent de problèmes suite à l'installation de watchOS 7, la nouvelle mise à jour majeure du système d'exploitation de la montre connectée d'Apple qui est sorti il y a deux semaines . On retrouve de nombreux témoignages sur le web, par exemple sur les forums d'Apple ou de MacRumors , d'utilisateurs dont l'Apple Watch redémarre aléatoirement plusieurs fois par jour, présente des problèmes de performances et de bugs (par exemple en ne parvenant pas à charger certaines complications) ou a vu son autonomie fortement baisser.La mise à jour de watchOS 7.0.1 sortie il y a quelques jours ne semble pas permettre un retour à la normale, et il n'est pas possible de revenir à watchOS 6 une fois la mise à jour installée. La médiatisation de cette affaire devrait permettre à Apple de prendre connaissance de l'étendue du problème, et on peut espérer une nouvelle mise à jour logicielle pour l'Apple Watch Series 3 en octobre. En attendant, si vous n'avez pas encore installé watchOS 7 sur votre Apple Watch Series 3, il peut être sage de patienter encore un peu...