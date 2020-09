Les Apple Stores ne sont plus accessibles sans rendez-vous

La situation sanitaire continue de se dégrader en France. Il y a deux semaines, Apple avait commencé à rendre obligatoire la prise de rendez-vous pour se rendre dans certains Apple Stores . Cette semaine, la mesure a été généralisée à l'ensemble des boutiques pommées en France. Il n'est donc plus possible de se rendre dans une boutique d'Apple sans réservation préalable, même pour l'achat d'un produit.Pour assurer la sécurité des clients et des employés, une jauge a été mise en place à la réouverture des Apple Stores après le confinement en juin. Cette jauge a conduit les boutiques à mettre en place des files d'attente à l'extérieur des magasins, ce qui n'a dans certains cas fait que déplacer le problème. En juillet, Apple a commencé à mettre en place des réservations pour éviter d'avoir à faire la queue, mais cette mesure n'a vraisemblablement pas été suffisante.Il reste vivement conseillé de faire vos emplettes sur l'Apple Store en ligne , et d'opter pour un retrait en boutique si votre achat est pressé. Si vous avez besoin de conseils et/ou de manipuler les produits avant de prendre une décision, vous pouvez réserver un créneau « Shopping avec un Spécialiste » sur cette page du site d'Apple. Attention, le nombre de créneaux disponibles par jour est limité.