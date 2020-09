Et si l'iPad mini prenait le chemin de l'iPad Air ?

Après une révision de l'iPad Pro en mars dernier, Apple a dévoilé une petite mise à jour de l'iPad 10,2" ainsi qu'une refonte complète de l'iPad Air en ce mois de septembre. Apple ne devrait plus toucher à ses tablettes pour la période des fêtes de fin d'année, mais des nouveautés sont attendues pour le printemps prochain et l'iPad mini pourrait bien être le prochain modèle à faire sa petite révolution.L'iPad mini actuel a été commercialisé en mars 2019 . Cela fait huit ans que ce petit modèle existe, avec des révisions successives pour lui permettre de rester à la page mais sans refonte d'envergure. Depuis quelques mois, la rumeur enfle : cette refonte serait prévue pour le printemps 2021. L'analyste Ming-Chi Kuo annonçait cette révision à venir dès le mois de mai dernier , évoquant un écran qui serait d'une diagonale située entre 8,5" et 9" (contre 7,9" aujourd'hui). Pour accueillir un écran plus grand sans trop aller se frotter à l'iPad 10,2" et tout en gardant un format compact, il n'y a qu'une seule possibilité : adopter un nouveau design aux bordures réduites.

Deux tablettes à la taille d'écran identique... (lire : Concept : et si l'iPad mini s'inspirait de l'iPad Pro ?)

Ming-Chi Kuo, dont les sources sont généralement excellentes, avait également prédit la refonte de l'iPad Air avec plusieurs mois d'avance, ce qui donne de la crédibilité à cette rumeur. Avec l'iPad Air 4, Apple nous a d'ailleurs montré que l'adoption d'un écran bord-à-bord aux coins arrondis n'était pas forcément réservée aux modèles les plus haut de gamme : en faisant l'impasse sur Face ID et en intégrant plutôt Touch ID au bouton d'allumage, Apple est parvenue à réduire les coûts.Pourrait-on imaginer le même traitement pour l'iPad mini ? C'est ce qui paraît aujourd'hui le plus probable. Ce modèle est déjà vendu plus cher que l'iPad 10,2", et il ne serait pas étonnant qu'Apple monte un peu en gamme pour transformer l'iPad mini en alternative à l'iPad Air 4 et non plus à l'iPad d'entrée de gamme. Si cette supposition se vérifie, il faut en revanche s'attendre à une augmentation des prix.La révision est encore lointaine — il est tout à fait possible qu'il faille patienter jusqu'à mars ou avril 2021 — mais il devient donc pertinent d'attendre si votre équipement actuel tient encore la route et que ce changement de design vous intéresse. Si vous comptez investir sans attendre, sachez que vous pouvez régulièrement profiter de petites remises sur l'iPad mini : vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres du moment sur notre comparateur de prix