Apple Watch : Apple avait prévu des bracelets pour les JO de Tokyo

Apple avait prévu de lancer des bracelets pour l'Apple Watch spécifiques aux Jeux olympiques d'été de Tokyo de 2020, nous apprend le leaker @L0vetodream qui publie les photos de deux de ces bracelets. Comme pour les Jeux olympiques de Rio en 2016, Apple aurait prévu toute une série de bracelets aux couleurs de différents pays. On découvre aujourd'hui des photos des bracelets japonais et danois, tous les deux rouge et blanc. Il y a quatre ans, Apple avait commercialisé 14 modèles différents , dont une déclinaison aux couleurs de la France.Les Jeux olympiques de Tokyo n'ont finalement pas eu lieu pour les raisons sanitaire que l'on connaît, mais ils n'ont pas été annulés pour autant : si tout se passe bien, ils se tiendront à l'été 2021 et Apple devrait donc dévoiler ces bracelets à ce moment-là. Ils ne devraient en revanche pas être commercialisés partout dans le monde : en 2016, ils n'étaient même pas vendus en ligne et seul un Apple Store de Rio les proposait à la vente dans le cadre de la compétition. Avis aux collectionneurs...