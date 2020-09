La néo-banque Pixpay se met à Apple Pay

Une nouvelle banque s'est ajoutée à la longue liste des partenaires d'Apple Pay en France. Pixpay vient d'annoncer sa compatibilité avec le service de paiement mobile d'Apple, ont remarqué nos confrères d'iGeneration . Il s'agit d'une néo-banque destinée aux adolescents, avec contrôle des dépenses, virements instantanés et argent de poche, multiples réglages de sécurité... Pixpay affirme êtreLe déploiement d'Apple Pay en France, déjà très avancé, se poursuit avec de plus en plus d'établissements de niche. Parmi les banques qui ont déjà annoncé la prise en charge à venir d'Apple Pay dans les prochains mois, on retrouve Wormser Frères et Manager.one Qonto et Kard . Apple a déjà promis que 99% des cartes françaises seraient compatibles avec Apple Pay d'ici la fin de cette année 2020.