AirPlay et HomeKit arrivent chez Roku

Voilà une bonne nouvelle pour les utilisateurs des appareils de streaming de Roku : le fabricant américain vient d'annoncer la version 9.4 de Roku OS et cette mise à jour inclut la prise en charge d'AirPlay 2 et de HomeKit d'Apple. Cette prise en charge ne sera pas pour tout le monde : Roku annonce un lancement. Il s'agira principalement de téléviseurs et de boîtiers HDMI. Le lancement de cette mise à jour aura lieu par phases d'ici la fin de cette année 2020.Apple continue d'étendre ses partenariats pour l'intégration d'AirPlay et de HomeKit au sein d'appareils de marques tierces, ce qui contribue à renforcer son écosystème et promouvoir ses différents services, quitte à faire concurrence à son propre boîtier Apple TV. À ce sujet, les récents bruits de couloir ne sont pas très optimistes quant à l'arrivée d'une mise à jour de l'Apple TV dès cet automne ; au début du mois, Mark Gurman avertissait d'un possible report du lancement à l'année prochaine , contrairement aux récentes rumeurs qui évoquaient plutôt un lancement à la fin de cette année