L'iPhone 12 Pro débuterait bien à 128 Go de stockage

Il n'y aura pas que les fonctionnalités qui permettront à Apple de distinguer les gammes d'iPhone 12 et d'iPhone 12 Pro : il y aura aussi les capacités de stockage, selon Jon Prosser . Lerevient sur ses affirmations du mois de mai : l'iPhone 12 resterait à 64 Go de stockage en entrée de gamme et seul l'iPhone 12 Pro monterait à 128 Go. Chaque gamme aurait ainsi trois niveaux de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go pour l'iPhone 12 (comme pour l'iPhone 11), et 128 Go, 256 Go et 512 Go pour l'iPhone 12 Pro (au lieu de 64 Go, 256 Go et 512 Go pour l'iPhone 11 Pro).Apple a-t-elle bousculé l'organisation de sa gamme en cours de route ? Une telle hypothèse est bien sûr impossible à vérifier, mais distinguer l'iPhone 12 Pro de l'iPhone 12 par sa capacité de stockage peut contribuer à contrebalancer l'absence de technologie ProMotion (écran 120 Hz) sur les modèles Pro. Cette nouveauté, déjà connue sur l'iPad Pro, aurait bien été prévue mais abandonnée en cours de développement par Apple qui l'aurait jugée trop consommatrice en l'absence d'écran LTPO.

Concept par EverythingApplePro

Avec un peu de retard sur le calendrier habituel à cause de la crise sanitaire de coronavirus qui a bousculé leur mise au point au printemps dernier, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro devraient être présentés durant ce mois d'octobre. Plusieurs rumeurs ont évoqué la tenue d'un événement spécial le mardi 13 octobre, les précommandes des nouveaux téléphones étant alors lancées le vendredi 16 octobre pour de premières livraisons une semaine plus tard, le vendredi 23 octobre.