La production de l'iPhone 12 tournerait à plein régime

Les usines de production de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro tourneraient à plein régime, selon le South China Morning Post . Foxconn aurait mis en place tous les outils à sa disposition dans son usine de Zhengzhou pour que la production soit la plus importante possible, comme un fonctionnement 24h/24, l'annulation de congés ou encore la mise en place d'heures supplémentaires obligatoires. La fabrication aurait débuté il y a déjà plusieurs semaines mais Foxconn donnerait un gros coup de collier pour être prêt à temps pour le lancement. Ces conditions contraignantes ne seraient pas nécessairement mal vécues par les ouvriers, Foxconn ayant vraisemblablement mis en place d'importantes primes pour récompenser ses salariés.

Production de l'iPhone 11 Pro — Image Apple

L'épidémie de COVID-19 a fortement perturbé la mise au point de la nouvelle gamme de smartphones d'Apple au printemps dernier et le lancement de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro se fera donc avec quelques semaines de retard sur le calendrier habituel. Quelques rumeurs évoquent la date du mardi 13 octobre pour l'événement d'Apple, avec une commercialisation attendue le vendredi 23 octobre.Rappelons que nous nous attendons cette année à la présentation de pas moins de quatre modèles : l'iPhone 12 mini (5,4") et l'iPhone 12 (6,1") pour succéder à l'iPhone 11 (6,1"), et l'iPhone 12 Pro (6,1") et l'iPhone 12 Pro Max (6,7") pour remplacer l'iPhone 11 Pro (5,8") et l'iPhone 11 Pro Max (6,5"). Les quatre modèles devraient être compatibles 5G, intégrer la puce Apple A14 ainsi qu'un écran OLED. Un nouveau design avec un châssis aux bords plats devrait également être inauguré.