iOS 14.2 apporte les nouveaux emojis de 2020

Apple a hier soir envoyé la seconde version bêta d'iOS 14.2 aux développeurs. Cette nouvelle version de travail, près de deux semaines après la précédente , intègre toute une nouvelle fournée d'emojis. Il s'agit de l'adaptation par Apple des visuels arrêtés par le consortium Unicode en janvier dernier . Cette nouvelle série d'emojis intègre 62 visuels différents, et 55 variantes de genre et de couleur de peau. Il y a comme toujours un peu de tout : visage déguisé, mère Noël, ours polaire, dodo, phoque, castor, mammouth, olive, myrtilles, fondue, baguette magique, accordéon, brosse à dents, coeur anatomique, drapeau transgenre...Ces nouveaux emojis seront disponibles pour le grand public à l'occasion de la sortie de la version finale d'iOS 14.2, qui est attendue d'ici la fin du mois d'octobre. Cette nouvelle version d'iOS devrait être accompagnée d'autres mises à jour pour que ces visuels se retrouvent également sur macOS et watchOS. Notez que nous disposons déjà d'un premier aperçu des emojis qui seront mis en place l'année prochaine ; les travaux du consortium Unicode ayant été retardés par la crise sanitaire du coronavirus, ils seront moins nombreux que d'habitude.