Neuvième version bêta pour macOS 11.0 Big Sur

Le développement de macOS 11.0 Big Sur se poursuit et une nouvelle version bêta, la neuvième, a été mise à la disposition des développeurs hier soir. Une semaine après la précédente bêta , cette nouvelle mouture de travail n'apporte a priori pas de changements directement visibles par l'utilisateur : il s'agit principalement pour Apple de corriger le maximum de bugs avant l'arrivée de la version finale.macOS 11.0 Big Sur apporte de nombreux changements , notamment graphiques, et Apple prend son temps pour finaliser cette importante mise à jour. Les sorties de nouvelles versions de macOS ont souvent lieu en septembre, comme pour iOS, mais il est déjà arrivé qu'Apple attende jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il n'y a donc pas le feu au lac, d'autant plus qu'une autre nouveauté connexe et hautement stratégique est attendue cet automne : les premiers Macs Apple Silicon devraient être présentés d'ici le mois de novembre