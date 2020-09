iOS 14.2 prépare au retrait des écouteurs de l'iPhone

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront-ils fournis avec un chargeur et des écouteurs ? Les rumeurs au sujet du retrait de ces deux accessoires ont été nombreuses ces derniers mois, et le retrait du chargeur de la boîte de l'Apple Watch un peu plus tôt ce mois-ci a corroboré les récents bruit de couloir. Aujourd'hui, la version bêta d'iOS 14.2 nous donne un nouvel indice concernant le retrait des écouteurs. Un subtil changement au sein de mentions légales ouvre en effet la voie au retrait des EarPods de la boîte de l'iPhone.D'abord repéré par nos confrères de MacRumors , le passage incriminé concerne l'exposition aux radio-fréquences. Il se situe dans. Jusqu'ici, Apple conseillait d'utiliserpour réduire l'exposition aux radio-fréquences. Avec iOS 14.2, Apple conseille désormais. Le mota disparu !

Avant / Après

Apple n'a sans doute pas modifié ce passage sans raison, et iOS 14.2 semble donc bien confirmer qu'Apple va cesser de fournir une paire d'écouteurs filaires avec ses smartphones. Reste à savoir si cette mesure concernera le monde entier : la réglementation européenne précise en effet que les téléphones. Autrement dit, des écouteurs.