Bientôt de nouvelles langues pour Siri ?

Apple a ces derniers jours ajouté à son site web de nombreuses offres d'embauche concernant des postes d'analyste pour Siri dans des langues qui ne sont pas encore prises en charge par l'assistant vocal d'Apple. Dans ses bureaux irlandais de Cork, Apple recherche des profils parlant couramment croate, flamand, grec, hongrois, polonais, roumain, slovaque, tchèque et ukrainien. Dans ses bureaux de Singapour, Apple recrute des employés parlant indonésien et vietnamien.Les analystes de Siri étaient initialement employés par des sous-traitants d'Apple mais le scandale des écoutes de Siri , survenu l'année dernière, a conduit Apple à internaliser ces postes. Il s'agit pour les employés d'écouter et de transcrire des extraits audio issus de réelles conversations avec l'assistant vocal (par des utilisateurs ayant volontairement choisi de participer au programme d'amélioration de Siri), et d'évaluer la pertinence des réponses de Siri. L'assistant vocal d'Apple est actuellement disponible dans 37 pays et ces embauches nous indiquent que la liste des langues prises en charge devrait bientôt sensiblement s'allonger.