Tim Cook encouragé à rester CEO d'Apple jusqu'en 2025

Combien d'années Tim Cook va-t-il encore rester à la tête d'Apple ? Cela fait 22 ans que le CEO d'Apple a rejoint l'entreprise, et 9 ans qu'il la dirige suite à la démission de Steve Jobs le 24 août 2011. Alors qu'il fêtera son soixantième anniversaire le 1er novembre, Tim Cook présente un bilan particulièrement exceptionnel d'un point de vue financier. Apple enchaîne en effet les résultats record et l'action d'Apple continue de crever les plafonds en bourse.Le conseil d'administration d'Apple est naturellement très satisfait des performances de Tim Cook et compte continuer à s'attacher ses services. Le DG d'Apple vient ainsi de se voir attribuer 333 987 actions gratuites qui pourront être obtenues en trois versements réalisés au 1er avril 2023, 1er avril 2024 et 1er avril 2025, à condition que Tim Cook soit toujours en poste d'ici-là. Il pourra même doubler voire tripler ce nombre si les résultats sont au rendez-vous. C'est la première fois depuis 2011 qu'il reçoit des actions gratuites. Au cours actuel de l'action d'Apple, cette "motivation" représente 114 millions de dollars.

Photo via Fortune

Dans une interview donnée un peu plus tôt ce mois-ci, Tim Cook avait totalement fermé la porte un départ à court terme :Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg , c'est Jeff Williams, directeur de l'exploitation d'Apple, qui serait préparé à succéder à Tim Cook en cas de départ.