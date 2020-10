L'app Apple TV bientôt sur Xbox et PlayStation

L'application Apple TV va bientôt faire ses premiers pas sur Xbox, confirment nos confrères américains de Windows Central . L'application en question est apparue en version bêta — non fonctionnelle — auprès de certains utilisateurs, signe d'un lancement proche sur les consoles de Microsoft. Il est possible qu'Apple se prépare pour la sortie des Xbox Series X et Series S qui est prévue le 10 novembre.La Xbox ne serait pas la seule console concernée : selon 9To5Mac , Apple travaillerait également à l'intégration de son application Apple TV à la PlayStation de Sony. La prise en charge de HomeKit pourrait être au programme, mais pas au moment du lancement.Apple a changé de stratégie pour la promotion de son application Apple TV : plutôt que de chercher à vendre des boîtiers Apple TV, il est nécessaire de multiplier les partenariats pour que les contenus de son service de streaming Apple TV+ puissent être accessibles depuis n'importe quel appareil. Cela n'empêchera pas Apple de continuer à mettre à jour son petit boîtier multimédia : une nouvelle version de l'Apple TV est justement attendue de pied ferme, mais on ne sait pas si le nouveau modèle sera dévoilé dès la fin de cette année ou s'il devra attendre le début d'année prochaine