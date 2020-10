Netflix en 4K sur Mac limité à la puce Apple T2

Il sera enfin possible de regarder Netflix en 4K sur le Mac avec macOS 11.0 Big Sur, dont la sortie est attendue dans les prochaines semaines. Cette prise en charge avait été remarquée avec les premières versions bêtas de Big Sur dès le début de l'été, et Netflix a maintenant publié la liste des éléments nécessaires pour pouvoir en profiter. Et malheureusement, seuls les utilisateurs disposant de Macs très récents pourront regarder Netflix en Ultra HD : la puce de sécurité Apple T2 est en effet indispensable. Voici donc la liste des ordinateurs compatibles : l'iMac Pro (2017), le MacBook Air (2018 et ultérieur), le MacBook Pro (2018 et ultérieur), le Mac mini (2018 et ultérieur), le Mac Pro (2019) et l'iMac (2020).Cette limitation étonne, puisque la prise en charge de la 4K sur Windows 10 dépend de la puissance du processeur et de la carte graphique et est donc beaucoup plus souple. Apple a sans doute voulu miser sur l'accélération matérielle de sa puce Apple T2 pour décharger le processeur principal, quitte à laisser beaucoup de monde sur le bord de la route.Netflix indique d'autre pré-requis pour la prise en charge de l'Ultra HD sur Mac : l'installation de macOS 11.0 Big Sur et de la dernière version de Safari, un écran capable de gérer la 4K à 60 Hz (avec connexion HDCP 2.2 dans le cas d'un écran externe), un forfait Netflix incluant la très haute définition et une connexion à internet avec un débit d'un minimum de 25 mégabits par seconde.