En cas de problème avec watchOS 7... réinitialisez !

• Vos parcours GPS issus de précédents exercices de l'Apple Watch sont manquants dans l'application Forme.

• Activité, Fréquence cardiaque et d'autres applications relatives à la santé ne se lancent pas ou ne chargent pas leurs données sur votre Apple Watch.

• Les apps Santé ou Forme ne se lancent pas ou ne chargent pas leurs données sur votre iPhone.

• Les apps Santé ou Forme indiquent une quantité de stockage incorrecte sur votre iPhone.

• L'application Forme indique une quantité de stockage incorrecte sur votre Apple Watch.

• Les relevés de bruits environnants ou le niveau de volume de vos écouteurs sont manquantes dans l'application Santé sur l'iPhone.

• Une consommation de batterie accrue sur l'iPhone ou l'Apple Watch.

Depuis l'arrivée de watchOS 7 il y a deux semaines, de nombreux utilisateurs se plaignent de multiples bugs ainsi que de pertes d'autonomie à la fois sur leur Apple Watch et l'iPhone appairé à celle-ci. Dans une fiche de support publiée sur son site web, Apple liste les principaux problèmes possibles :Aux grands maux les grands remèdes : si vous rencontrez deux ou plus des problèmes listés ci-dessus, Apple conseille... de réinitialiser l'Apple Watch ainsi que l'iPhone et de réinstaller une sauvegarde sur un système neuf. La procédure est lourde mais c'est visiblement la seule solution pour retrouver un comportement normal.Il faut commencer par déjumeler l'Apple Watch et réinitialiser la montre . Il faut ensuite réaliser une sauvegarde de l'iPhone puis réinitialiser celui-ci . Une fois tout remis à zéro, il faut restaurer l'iPhone depuis la sauvegarde et enfin jumeler l'Apple Watch avec l'application idoine et restaurer les données de sa dernière sauvegarde.Notez qu'Apple n'indique pas si une future mise à jour de watchOS 7 et d'iOS 14 permettra de régler ce problème sans avoir à passer par cette procédure. Si vous n'avez pas encore installé watchOS 7 sur votre Apple Watch, il peut être sage d'attendre la sortie de watchOS 7.1 dans les prochaines semaines avant de vous lancer...