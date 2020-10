Derniers passages au SAV pour le dernier iPod nano

Le tout dernier modèle d'iPod nano, qui avait été présenté conjointement à l'iPhone 5 en 2012, a été définitivement retiré de la vente en 2017. Trois ans plus tard, c'est officiellement la fin pour la prise en charge du SAV d'Apple en cas de problème matériel : l'iPod nano de septième génération vient d'être ajouté à la liste des produits anciens d'Apple.Cette classification signifie qu'Apple a cessé d'assurer l'approvisionnement en pièces détachées de ses propres centres de réparation ainsi que des réparateurs tiers. Il est toujours possible d'obtenir une réparation en cas de casse ou de panne, mais seulement si les composants nécessaires sont encore au rendez-vous chez les réparateurs près de chez vous. Si votre iPod nano a besoin d'un peu d'amour, il ne vous reste donc plus longtemps avant que toute réparation ne soit plus possible.