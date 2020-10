Un lancement imminent pour l'iPad Air 4 ?

Apple a présenté l'iPad Air 4 , avec son tout nouveau design, le 15 septembre dernier. Contrairement à l'iPad 8 qui est sorti dans la foulée, Apple a annoncé un peu d'attente pour son nouvel iPad Air, promettant une sortie dans le courant du mois d'octobre sans plus de précisions. Selon Mark Gurman , toujours bien informé, la commercialisation de l'iPad Air 4 pourrait avoir lieu rapidement : certaines boutiques d'Apple auraient déjà reçu les éléments de marketing à afficher en magasin, signe qu'il ne faudra sans doute pas attendre la toute fin du mois pour pouvoir mettre la main sur la nouvelle tablette.En plus de satisfaire ses clients l'ayant beaucoup attendu, la sortie de l'iPad Air 4 intéressera sans doute beaucoup les utilisateurs qui attendent l'iPhone 12. L'iPad Air 4 est en effet le tout premier produit d'Apple à intégrer la puce Apple A14, gravée avec une finesse de 5 nanomètres, et les performances de ce nouveau processeur amené à équiper les futurs modèles d'iPhone seront bien évidemment analysées de près. L'iPhone 12, lui, pourrait être commercialisé rapidement après l'iPad Air 4 : la production tournerait déjà à plein régime et quelques rumeurs évoquent la tenue d'un événement spécial dès le 13 octobre pour une sortie à la fin du mois.