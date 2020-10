macOS 10.15.7 et l'insatiable processus accountsd

Suite à la sortie de macOS 10.15.7 la semaine dernière, un certain nombre d'utilisateurs se plaint de lenteurs, d'un ventilateur ayant tendance à s'emballer et d'une autonomie réduite. Le coupable a été rapidement identifié : il s'agit du processus "accountsd" qui est en charge de la gestion des comptes de l'utilisateur au sein des différentes applications. Pour une raison inexpliquée, ce processus accapare chez certains utilisateurs une quantité phénoménale de puissance et fait tourner le processeur au maximum de sa capacité.

Via Apple Support Communities

Si vous avez constaté un comportement anormal depuis l'installation de macOS 10.15.7, vous pouvez vous rendre dans l'application Moniteur d'activité (Applications > Utilitaires), onglet "Processeur". Si "accountsd" apparaît en haut de la liste, votre Mac est bien touché par le bug en question.Selon MacRumors , certains utilisateurs sont parvenus à corriger le problème en se déconnectant de leur identifiant Apple (Préférences Système > Identifiant Apple), en redémarrant l'ordinateur puis en se connectant à nouveau. D'autres seraient parvenus à leurs fins en réinitialisant le SMC ou en réinitialisant la mémoire NVRAM . Une autre piste consiste à forcer la réindexation de Spotlight , le moteur de recherche du Mac. D'autres manipulations impliquant le Terminal sont suggérées, mais à utiliser avec précaution (et sauvegarde).Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet mais le problème semble toucher suffisamment de monde pour qu'un correctif soit rapidement déployé. Il va sans dire que l'installation de macOS 10.15.7 est en attendant plutôt déconseillée !