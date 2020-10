Les enchères pour la 5G en France sont terminées

Les enchères pour l'attribution des fréquences destinées à la 5G en France ont comme prévu débuté ce mardi 29 septembre, et l'Arcep vient d'annoncer qu'elles sont désormais terminées. Les quatre opérateurs ont chacun dépensé 350 millions d'euros pour l'achat d'un premier bloc de 50 MHz, et les enchères concernaient onze tranches de 10 MHz supplémentaires permettant aux uns et aux autres de d'offrir un réseau de meilleure qualité, dans la limite de 100 MHz par opérateur.Orange comptait mettre la main sur cinq tranches supplémentaires pour atteindre le maximum possible, mais l'opérateur historique devra se contenter de 90 MHz. SFR opérera sur 80 MHz comme il le souhaitait, et Bouygues Telecom devra se contenter de 70 MHz au lieu des 80 MHz escomptés. Enfin, Free Mobile ne comptait pas aller au-delà de 70 MHz et a donc atteint son objectif. Au total, cette attribution rapportera 2,786 milliards d'euros à l'État.Maintenant que ces enchères sont terminées, un second tour sera organisé dans le courant du mois d'octobre pour connaître le positionnement des fréquences des opérateurs, situées entre 3,4 et 3,8 GHz (l'attribution de la bande des 26 GHz, connue sous le nom de bande millimétrique ou mmWave, n'est pas encore au programme). Les autorisations d'utilisation seront délivrées dans la foulée, et les opérateurs pourront donc lancer leurs premiers réseaux commerciaux avant la fin d'année. Bien sûr, la couverture sera très limitée dans un premier temps : il sera d'abord uniquement question de couvrir quelques centre-villes. Les premiers modèles d'iPhone compatibles, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, sont attendus dans les prochaines semaines