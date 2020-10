Mise à jour supplémentaire pour macOS 10.14.6 Mojave

Il y a une semaine, Apple a sorti la version 10.15.7 de macOS Catalina et une mise à jour de sécurité a également été mise en place dans la foulée pour macOS 10.14.6 Mojave. Ce correctif a visiblement posé plus de problèmes qu'il n'a apporté de solutions, de nombreux utilisateurs rencontrant des lenteurs au démarrage ou dans l'utilisation du Finder, ainsi que des plantages en bonne et due forme. La version 14 de Safari lancée il y a deux semaines semblait également poser quelques soucis de stabilité.Hier soir, Apple a donc réagi en mettant à disposition une nouvelle mise à jour « supplémentaire » de macOS 10.14.6, avec 68,9 Mo à télécharger et à installer pour corriger les multiples bugs causés par la précédente mise à jour de sécurité.