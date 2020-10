Un premier test Geekbench de la puce Apple A14 de l'iPad Air 4

L'iPad Air 4 a été présenté par Apple le 15 septembre, mais sans disponibilité immédiate : la nouvelle tablette sera mise en vente dans le courant du mois d'octobre. Ce nouveau modèle est le premier appareil pommé à intégrer la puce Apple A14, officiellement annoncée commeet qui sera amenée à équiper l'iPhone 12 dans les prochaines semaines.À l'approche de la commercialisation de l'iPad Air 4, les performances de cette puce Apple A14 suscitent donc la curiosité et un test Geekbench 5 vient justement de faire son apparition. La puce Apple A14, cadencée à 2,99 GHz et accompagnée de 4 Go de RAM, enregistre des scores de 1 583 (monocoeur) et de 4 198 (multicoeur).Il est impossible de tirer des conclusions définitives sur cette puce Apple A14 à partir d'un seul test, mais les résultats sont tout de même intéressants. En monocoeur, la puce Apple A14 est en effet nettement plus performante que la puce Apple A13, dont le score moyen sur l'iPhone 11 Pro est de 1 327 points. En multicoeur en revanche, la puissance brute de la puce Apple A14 reste en-deçà de celle de la puce Apple A12Z de l'iPad Pro dont le score moyen est de 4 644 points.D'un certain point de vue, Apple tient donc ses promesses : les coeurs de la puce Apple A14 sont extrêmement performants et cette gravure d'une finesse de 5 nanomètres est donc particulièrement prometteuse. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que la puce Apple A14 de l'iPad Air 4 n'intègre que deux coeurs destinés aux hautes performances, contre quatre pour la puce Apple A12Z de l'iPad Pro qui reste donc devant malgré des coeurs individuels moins puissants. Il faudra donc attendre la puce Apple A14X ou A14Z de l'iPad Pro de 2021 pour observer un vrai bond en avant en multicoeur.Pour ce qui est de l'iPhone 12, ce test de la puce Apple A14 est plutôt alléchant avec une hausse des performances de 19% en monocoeur et de 28% en multicoeur par rapport à la puce Apple A13 de l'iPhone 11. Les prochains smartphones d'Apple pourraient d'ailleurs aller un peu plus loin : l'iPhone 12 Pro pourrait notamment être équipé de 6 Go de RAM et non de 4 Go comme sur l'iPad Air 4.