Greg Joswiak devient Vice-Président du marketing d'Apple

Apple a mis à jour la page de son site web consacrée aux profils de ses dirigeants . La nouvelle organisation reflète la levée de pied de Phil Schiller annoncée cet été : l'ancien patron du marketing d'Apple est désormais « Apple Fellow », un titre honorifique qui ne le désengage pas de certaines responsabilités : il garde en effet la gestion de l'App Store ainsi que des événements d'Apple. Pour le remplacer, Greg Joswiak prend du galon et devient Vice-Président Senior du marketing mondial de l'entreprise.Greg Joswiak, souvent désigné par son surnom "Joz", est loin d'être un petit nouveau : il a rejoint Apple en 1986 à la fin de ses études en ingénierie informatique, et il a participé au lancement de nombreux produits emblématiques d'Apple, comme l'iPod ou l'iPhone. Avant de chapeauter le marketing d'Apple dans son intégralité, il était responsable du marketing produit. C'est donc un passage de témoin qui devrait se faire tout en douceur.Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg , toujours bien renseigné, Apple aurait parfaitement conscience du besoin croissant de faire monter des responsables plus jeunes au sein de l'équipe exécutive. Si de nouveaux visages font régulièrement leur apparition au sein des conférences d'Apple, ce n'est ainsi pas un hasard. Toute une génération de responsables d'expérience approche en effet de la soixantaine, avec une prolifique carrière et des poches bien remplies. Pour Tim Cook, qui soufflera ses 60 bougies le mois prochain, le poste de CEO devrait lui rester encore au moins cinq ans