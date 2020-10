Un Apple TV avec puce Apple A14 en préparation ?

Apple n'aurait non pas un mais deux nouveaux modèles d'Apple TV dans les tuyaux. L'information nous est partagée par @choco_bit (Fudge) et corroborée par 9to5Mac : il y aurait un modèle équipé d'une puce Apple A12X ou A12Z en entrée de gamme, et un autre modèle très musclé avec une puce Apple A14X (ou similaire) et 6 Go de mémoire vive qui serait avant tout destiné aux jeux vidéo d'Apple Arcade. La puce Apple A14X serait une déclinaison avec huit coeurs de la puce Apple A14, et on la retrouverait notamment sur l'iPad Pro l'année prochaine. Une nouvelle télécommande — déjà repérée — serait également au programme.De nombreuses rumeurs ont déjà évoqué la possible sortie d'une mise à jour de l'Apple TV pour la fin de cette année 2020, avec une puce Apple A12X pour remplacer la vieillissante Apple A10 ainsi que des capacités de stockage doublées. Le journaliste Mark Gurman a prévenu le mois dernier qu'il fallait s'attendre à ce que les nouveautés soient repoussées à l'année prochaine , mais on ne sait pas si ce retard concernerait les deux modèles ou seulement celui équipé de la puce Apple A14X.