Apple A14 : des graphismes de premier plan

Après un premier test Geekbench de la puce Apple A14 de l'iPad Air 4, c'est au tour d'un test Metal spécifiquement dédié aux graphismes de faire son apparition en amont de la commercialisation de la nouvelle tablette d'Apple. Avec un résultat de 12 571 points, la puce Apple A14 s'arroge la première place, devant la puce Apple A12Z (11 665 points) ou A12X (10 860 points), loin devant la puce Apple A13 de l'iPhone 11 qui plafonne à 7 308 points, et très loin devant la puce Apple A12 de l'iPad Air 3 qui enregistre un score de 5 242 points.Nous l'avons vu ce week-end, la puce Apple A14 de l'iPad Air 4 reste derrière la puce Apple A12Z en terme de puissance brute, avec un résultat de 4 198 points en multicoeur contre 4 644 points pour la puce qui équipe l'iPad Pro. Ceci s'explique par une différence dans le nombre de coeurs dédiés à la performance : la puce Apple A12Z en dispose de quatre alors que la puce Apple A14 n'en intègre que deux.Cette différence, on la retrouve également au niveau de la partie graphique : le GPU de la puce Apple A14 dispose de quatre coeurs, contre le double pour la puce Apple A12Z. Cette première place n'en est que plus spectaculaire, et de très bonne augure pour les futurs processeurs ARM destinés au Mac